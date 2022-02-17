Вибір шоумена виявився несподіваним.

Український шоумен Ігор Кондратюк вважає, що переможницю нацвідбору на Євробачення Аліну Паш могла б замінити інша співачка - Roxolana.

У коментарі "Обозревателю" він зазначив, що Паш правильно зробила, що відмовилася від участі в конкурсі. А все тому що, на думку Кондратюка, вона таки незаконно перетнула кордон до Криму.

"Проблема полягала в тому, що її (Аліну Паш, - УНІАН) не треба було взагалі допускати", – сказав Кондратюк.

При цьому шоумен переконаний, що гідною заміною Паш може стати Роксолана Сирота.

"Я б послав Roxolana. На мій погляд, це найбільш форматний виступ. Чи зрозуміє європейський глядач Kalush Orchestra і Wellboy, у мене велике питання", – підсумував продюсер.

Хто така Roxolana

Roxolana - український автор пісень, співачка, учасниця талант-шоу "Голос країни-9".

Стала першою українською співачкою, яка випустила кліп мовою жестів, перекладений Ксенією Олійник. Кліп присвячений Міжнародному дню жестових мов, який відзначають у світі 23 вересня.

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