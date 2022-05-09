Кондратюк висловився про актрису Антоніну Паперну.

Український шоумен Ігор Кондратюк прокоментував мовчання актриси Антоніни Паперної, яка продовжує жити і працювати в РФ, попри війну в рідній Україні.

"Якщо ця дівчинка давно вже не думає про свою країну як про Батьківщину, то їй, звичайно, байдуже все, що відбувається. Якщо їй болить за Україну, якщо вона відчуває себе частиною країни, де народилася, де живе її мати з батьком, то вона, швидше за все, переїде з Росії, тому що там жити неможливо", –сказав Кондратюк на YouTube-каналі Ukraine Media.

Він зазначив, що українська актриса, мама Антоніни - Ольга Сумська не повинна нести відповідальність за вчинки своєї дорослої дочки. Єдиний варіант, на думку Кондратюка, це розірвати стосунки з дочкою. При цьому він розуміє, що зробити це дуже складно.

"Що можна з нею зробити? Нічого. Єдине - повністю розірвати стосунки. Але це вибір, який складно зробити. Дитина зробила вибір, з яким Оля зараз не згодна, але що вона може зробити? Відповідь - нічого", - додав шоумен.

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська спробувала виправдати мовчання своєї дочки. За її словами, Антоніна зараз перебуває в декреті і не може все покинути і з дітьми перебратися в Україну.

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