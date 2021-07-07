Меган Маркл і принц Гаррі, які нещодавно стали батьками вдруге, збрехали про ім'я своєї дочки.
Про це заявила відома YouTube-блогер LYUDA blushsupreme.
Так, місяць тому Меган Маркл і принц Гаррі оголосили, що їх новонароджена донька отримала подвійне ім'я. Перше ім'я - Лілібет (на честь дитячого прізвиська королеви Єлизавети II), і друге - Діана (на честь загиблої матері герцога Сассекського).
Рішення Маркл та її чоловіка викликало бурхливі обговорення. Фанати вважали, що герцог і герцогиня Сассекські навмисно назвали дочку Лілібет, аби помиритися з королівською сім'єю.
Насправді ж, повідомляє блогер, Маркл і принц Гаррі влаштували королівську брехню, адже їх дочка не отримала імені Лілібет.
За даними LYUDA blushsupreme, дитину звуть Діана Маунтбеттен-Віндзор, без усіляких додаткових імен. Про це блогер дізналася шляхом нехитрого розслідування. У США всі дані про ім'я та місце народження людини знаходяться у відкритому доступі, як і свідоцтво про народження доньки Меган Маркл.
Брехня виявилася розкрита, проте самі герцог і герцогиня Сассекські поки що не прокоментували новий скандал, який стрімко розгортається навколо їх сім'ї.
У Великобританії засуджували вчинок Меган Маркл і принца Гаррі, коли ті сказали, що назвали дочку Лілібет. Тепер же, коли ця ситуація може виявитися ще й вигаданою, подружжя може отримати нову хвилю несхвалення.
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