15 червня Кортні Кокс відзначає свій день народження.

15 червня голлівудська актриса Кортні Кокс святкує своє 57-річчя. Вже пройшло стільки років, а вона все така ж заводна дівчина як Моніка з популярного ситкому "Друзі".

Саме цей серіал приніс Кортні шалену популярність. Саме він зроблений її впізнаваною у всьому світі. Саме завдяки цьому серіалу в 2005 році Кортні Кокс, разом зі своїми колегами по цеху Дженніфер Еністон і Лізою Кудроу, потрапила в Книгу рекордів Гіннесса як найбільш високооплачувана актриса на телебаченні, з гонораром в 1,5 млн доларів за кожен епізод двох останніх сезонів телесеріалу.

Крім цього популярного серіалу Кортні також з'являлася у фільмі жахів "Крик". Потім їй запропонували спробувати свої сили в "Відчайдушних домогосподарках", але через вагітність Кокс була змушена відмовитися від ролі.

У 2009 році актриса з'явилася в декількох епізодах популярного серіалу "Клініка", а також в серіалі "Місто хижачок", за роль в якому була номінована на "Золотий глобус" як найкраща актриса в комедійному серіалі. У квітні 2011 року вийшов фільм "Крик 4", де Кокс в черговий раз втілила образ журналістки Гейл Уезерс. Також талановита актриса з'являлася в "Американській сімейці".

Здається, що Кортні - природжена актриса комедійного жанру, але чи знали ви, що вона має коричневий пояс з карате, а також грає на фортепіано і ударних інструментах?

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Автор: Діана Могилєвич