Блогерка розповіла, як потрапила в курйозну ситуацію.

Українська блогерка і співачка Анна Трінчер в інста-сторіз розповіла, що у неї пропали гроші з банківської карти. Дівчина разом з мамою прийшла у відділення поліції, щоб написати заяву про крадіжку коштів.

Пізніше з'ясувалося, що вона сама перевела зарплату своїй співробітниці, а потім забула про це.

"Мені дуже соромно. Що у мене з пам'яттю? Я дивилася свої листування. Я дійсно думала, що може забула. Однак, зовсім не могла згадати", - сказала Трінчер.

Також вона додала, що боїться злому карт, оскільки у її знайомих неодноразово крали гроші.

Хто така Анна Трінчер

Анна Трінчер - українська співачка і актриса, представниця України на "Дитячому Євробаченні 2015", суперфіналістка восьмого сезону "Голос країни", учасниця другого сезону "Голос. Діти", а також актриса серіалу "Школа". Також дівчина веде свою сторінку в Instagram і користується популярністю в TikTok.

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Автор: Діана Могилєвич