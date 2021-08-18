Володимиру Остапчуку не сподобався відпочинок на Криті.

Український телеведучий Володимир Остапчук вирушив у відпустку зі своєю дружиною Христиною Горняк. Пара вирішила відпочити в Греції, і вже за короткий проміжок часу вони змінили кілька островів.

На Криті їм зовсім не сподобалося через далеку відстань до пляжу і маленьку кількість озеленення на території.

"Великий мінус Криту - щоб подивитися нові місця, потрібно проїхати від 50 до 150 кілометрів. Острів великий. Це втомлює. Не так зелено, як, наприклад, в Чорногорії. Практично всі муніципальні пляжі - якийсь Крим 2005 року", - поділився Володимир Остапчук.

Також свою думку висловила і Христина. Дівчина зазначила, що любить Грецію, але Крит їй не дуже сподобався.

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"Острів Крит для мене поки складний і незрозумілий, але все-таки Грецію я люблю! Попереду ще три дні, щоб полюбити цей острів і його величезні відстані, а якщо ні – Міконос завжди мені радий", – написала Горняк.

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Автор: Діана Могилєвич