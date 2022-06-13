Співачка шокувала публіку відвертим номером.

Американська співачка Крістіна Агілера виступила на концерті, присвяченому ЛГБТ-спільноті. Вона вийшла на сцену в блискучій сукні і з фалоімітатором на поясі.

Варто відзначити, що номер вийшов досить відвертим, бо балет підігравав Агілері, демонструючи різні сексуальні пози.

Додамо, Крістіна Агілера підтримує ЛГБТ-спільноту. Одного разу вона сфотографувалася оголеною на тлі райдужного прапора. Також вона виступала за те, щоб Верховний суд США прирівняв звільнення гея або трансгендера з роботи до порушення законодавства.

Нагадаємо, раніше Крістіна Агілера випустила перший іспаномовний альбом і показала новий кліп.

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