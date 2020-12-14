Мішина показала стильний образ / instagram.com/misha.k.ua
Українська актриса Ксенія Мішина опублікувала в Instagram фотографію, на якій позує в стильному образі.
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Зірка одягла чорний подовжений жакет і штани вільного крою з лампасами. Цікаво, що піджак вона одягла на голе тіло. А доповнила такий образ вона кольє з ланцюгами, яке стало яскравим акцентом.
Також Мішина нанесла яскравий макіяж, який доповнила нюдовою помадою. Зачіску вона зробила в стилі мокрих локонів.
Мішина показала стильний образ / instagram.com/misha.k.ua
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