Актриса постала в яскравому образі.

Українська актриса Ксенія Мішина опублікувала в Instagram фотографію, на якій позує в стильному образі.

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Зірка одягла чорний подовжений жакет і штани вільного крою з лампасами. Цікаво, що піджак вона одягла на голе тіло. А доповнила такий образ вона кольє з ланцюгами, яке стало яскравим акцентом.

Також Мішина нанесла яскравий макіяж, який доповнила нюдовою помадою. Зачіску вона зробила в стилі мокрих локонів.

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Автор: Діана Могилєвич