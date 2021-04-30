Днями Мережу сколихнули чутки про розрив однієї з найпопулярніших зіркових пар, яка склалася після реаліті-шоу "Холостячка", – Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта. Закохані лише підігрівали таку інформацію провокаційними дописами про кохання.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт, яких підозрювали у розриві стосунків, підтвердили, що вони все-таки разом.

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Днями Мережу сколихнули чутки про розрив однієї з найпопулярніших зіркових пар, яка склалася після реаліті-шоу "Холостячка", – Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта. Закохані лише підігрівали таку інформацію провокаційними дописами про кохання. Однак вже з'ясувалося, що вони досі разом і в стосунках все добре.

В Instagram-сторіз сценарист та ведучий Олександр Еллерт опублікував зворушливе відео. На ньому зображена Ксенія Мішина, яка лежить на ліжку після важкого робочого дня. Чоловік ніжно називає обраницю "коханою" та годує її смачною ікрою.

Раніше Мішина видалила спільні фото зі своєї стрічки в Instagram і так їх і не відновила.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт: з чого все почалося

Декілька тижнів тому Ксенія Мішина відписалася від сторінки Олександра в інстаграмі. Також вона видалила спільні фото, залишивши лише 2 рекламні ролики, у яких знімалася разом із коханим.

Деякий час акторка перебувала на зйомках в Хорватії. Звідти публікувала дописи, у яких висловлювалася про зміни заради кохання, чим ще більше провокувала чутки про закінчення стосунків.

Згодом дівчина поділилася думками щодо секрету спокою та гармонійної особистості, таку публікацію доповнила чорно-білим фото. Еллерт не забарився з відповіддю. Він також опублікував чорно-білу світлину й порозмірковував про те, чи є в Бога дружина. Після цього коментарів про розлучення пари стало ще більше.

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Автор: Вікторія Гордієнко