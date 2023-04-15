Колишні вирушили на прогулянку разом.

Блогерка Даша Квіткова та її колишній чоловік, телеведучий Нікіта Добринін, здивували фанів. Вони зустрілися заради свого маленького сина.

На своїй сторінці в Instagram Квіткова показала прогулянку, на якій разом із нею та її дитиною був Добринін. Вони вирушили до парку.

Блогерка не стала приховувати Добриніна у своїх Stories. Втім, вона показала його лише зі спини. Ведучий йшов із сином та тримав його за руку. Сама Квіткова йшла позаду.

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Потім вони погралися у піску, Добринін був поряд із сином, а блогерка знімала це на відео. Судячи з усього, Квіткова та її колишній чоловік зуміли зберегти гарні стосунки та знаходять спільну мову, аби проводити час разом із сином.

Сам Добринін також показав прогулянку із сином. Проте він не став "світити" Квіткову. Ведучий назвав сина "кмітливим красенем" та розповів, що зібрався із ним у невелику поїздку.

Після цього Добринін та Квіткова не показували спільну прогулянку. Ймовірно, разом вони провели небагато часу. Втім, їхній син мав щасливий вигляд, з чого можна зробити висновок, що такі спільні прогулянки колишнє подружжя влаштовує не дарма.

Квіткова та Добринін розлучилися - що відомо

Добринін та Квіткова познайомилися на проекті "Холостяк", де ведучий був головним героєм та обрав блогерку у фіналі. У 2020 році вони одружилися, в них народився син Лев. Проте на початку 2023 року Квіткова повідомила про розлучення з Добриніним.

Блогерка та шоумен не стали називати причину розриву стосунків. Втім, вони зазначили, що будуть підтримувати гарні стосунки заради сина.

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