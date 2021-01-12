Лана Дель Рей потрапила в скандал / фото nstagram.com/lanadelrey

Американська співачка Лана Дель Рей нарвалася на різку критику в мережі через обкладинку нового альбому Chemtrails Over the Country Club.

Читайте такожЛана Дель Рей випустила нову пісню про коханняСкандал розгорівся під одним з її постів в Instagram.

Виконавицю звинуватили в расизмі через відсутність темношкірих на обкладинці. Багатьох користувачів обурило те, що на знімку зображені лише білі жінки.

Співачка відповіла на критику тим, що на фото - її найкращі подруги, деякі з яких мають Мексиканське коріння:

"За 11 років роботи я завжди була надзвичайно Інклюзивна, навіть не докладаючи зусиль. Мої найкращі друзі - репери, мої хлопці були реперами. У мене є близькі друзі з усього світу, тому, перш ніж знову коментувати проблему кольорових людей, згадайте, що я не штурмую Капітолій, я буквально змінюю світ, оголюючи своє життя, думки та любов 24 години на добу. Поважайте це".

Такий коментар викликав ще більше критики.

Скандальна обкладинка нового альбому Лани Дель Рей 

Обкладинка / фото instagram.com/lanadelrey

Лана Дель Рей: чим відома співачка

  • Дель Рей почала свою кар'єру у 2005 році.
  • Світова популярність прийшла до неї після випуску її дебютного синглу Video Games у 2011 році.
  • Подальше визнання співачка після випуску свого другого студійного альбому Born to Die.
  • У листопаді 2012 року виконавиця випустила міні-альбом Paradise, який був номінований на американську музичну премію Греммі в номінації "Кращий вокальний поп-альбом".
  • Всього вона випустила п'ять студійних альбомів.

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Автор: УНІАН