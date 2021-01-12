Співачка різко відреагувала на критику.

Американська співачка Лана Дель Рей нарвалася на різку критику в мережі через обкладинку нового альбому Chemtrails Over the Country Club.

Читайте такожЛана Дель Рей випустила нову пісню про коханняСкандал розгорівся під одним з її постів в Instagram.

Виконавицю звинуватили в расизмі через відсутність темношкірих на обкладинці. Багатьох користувачів обурило те, що на знімку зображені лише білі жінки.

Співачка відповіла на критику тим, що на фото - її найкращі подруги, деякі з яких мають Мексиканське коріння:

"За 11 років роботи я завжди була надзвичайно Інклюзивна, навіть не докладаючи зусиль. Мої найкращі друзі - репери, мої хлопці були реперами. У мене є близькі друзі з усього світу, тому, перш ніж знову коментувати проблему кольорових людей, згадайте, що я не штурмую Капітолій, я буквально змінюю світ, оголюючи своє життя, думки та любов 24 години на добу. Поважайте це".

Такий коментар викликав ще більше критики.

Скандальна обкладинка нового альбому Лани Дель Рей

Лана Дель Рей: чим відома співачка

Дель Рей почала свою кар'єру у 2005 році.

Світова популярність прийшла до неї після випуску її дебютного синглу Video Games у 2011 році.

Подальше визнання співачка після випуску свого другого студійного альбому Born to Die.

У листопаді 2012 року виконавиця випустила міні-альбом Paradise, який був номінований на американську музичну премію Греммі в номінації "Кращий вокальний поп-альбом".

Всього вона випустила п'ять студійних альбомів.

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Автор: УНІАН