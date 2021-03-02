Інцидент стався 24 лютого.

Вигульник собак співачки Леді Гаги Раян Фішер, якого кілька днів тому поранили, щоб викрасти її бульдогів, вийшов на зв'язок з лікарні. Хлопець описав напад та подякував виконавиці за підтримку.

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Раян згадав, як поранений лежав на асфальті та як один з улюбленців, який встиг втекти від викрадачів, прибіг до нього. Двох інших бульдогів нападники встигли забрати із собою у машину.

У Фішера вистрілили тільки тому, що він відмовився добровільно віддати собак та вступив у бійку зі злочинцями.

«Я все ще одужую від дуже близького зіткнення зі смертю, утримуюся від поширення деталей в ЗМІ. Пізніше я скажу та напишу більше», - написав він.

Викрадення собак Леді Гаги: подробиці

24 лютого Раян Фішер гуляв Західномим Голлівудом із собаками Леді Гаги. Під час прогулянки невідомі чотири рази вистрілили чоловікові в груди та вкрали двох бульдогів знаменитості.

Через два дні собак знайшли прив'язаними до стовпа за багато миль від того місця, де вони були схоплені.

Раяна госпіталізували у важкому стані. Лікарі боролися за його життя. Через кілька днів чоловік прийшов до тями.

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Автор: УНІАН