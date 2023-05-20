З'явилося відео, де російська телеведуча в караоке виконує одну з культових пісень Примадонни.

У мережі з'явилося відео за участю відомої російської телеведучої Лєри Кудрявцевої, зняте в караоке-барі. Судячи з усього, вона вирішила спробувати переспівати культову пісню Алли Борисівни Пугачової "Арлекіно".

Вийшло це не дуже успішно, оскільки Кудрявцева не потрапляла в такт, а також вона додала в свою пісню кілька нецензурних висловлювань, що здивувало оточуючих.

Зазначимо, 19 травня Лера Кудрявцева відзначила свій день народження. Знаменитості виповнилося 52 роки. Ймовірно, ролик був записаний під час святкування з цього приводу.

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Що Лера Кудрявцева говорила про війну в Україні

Відома телеведуча підіграла кремлівській пропаганді, ставши на бік кровопролитної війни. Вона не раз публічно висловлювала свою подяку окупантам за те, що вони вбивають мирних українців. Також вона розповідала шанувальникам про те, що росіяни і українці - брати. Це типовий наратив з кремлівських методичок.

"Господи, допоможи... Ми не різні! Ми брати! Ні війні! Немає слів, одні сльози", - писала Лера Кудрявцева.

Нагадаємо, Кудрявцевій, Бабкіній, Барановській та іншим путіністам заборонили в'їзд до Латвії.

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