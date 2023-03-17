Латвія виступає проти тих, хто підтримує путінську агресію.

Російські артисти, які підтримують повномасштабну війну проти України, потрапили до "чорного списку" Латвії. Зіркам, таким як Надія Бабкіна, Юлія Барановська, Лєра Кудрявцева, Олександр Маршал і співак Шаман, заборонили в'їзд в цю країну.

Як повідомляється на офіційному сайті Міністерства закордонних справ Латвії, до списку небажаних осіб додали 35 людей, які підтримали російську агресію. Це рішення прийняв міністр закордонних справ Едгарс Рінкевічс.

"Рішення прийнято відповідно до частини другої статті 61 Закону про імміграцію і передбачає заборону на в'їзд цих осіб до Латвії на невизначений термін. Латвія рішуче засуджує неспровоковану і невиправдану війну Росії в Україні, яка триває вже понад рік, і в якій щодня гинуть українські громадяни через жорстокі дії російських збройних сил. Підтримка злодіянь, скоєних кремлівським режимом, означає відповідальність за скоєні злочини, тому в'їзд таких осіб до Латвії неприпустимий", - зазначено на сайті.

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Хто потрапив до "чорного списку" і не зможе в'їхати до Латвії:

Ярослав Дронов (співак Шаман)

Руслан Осташко (російський телеведучий і пропагандист)

Юлія Барановська (ведуча)

Наталія Качура (співачка з Донецької області)

Кирило Кузнєцов (актор)

Акім Апачев (журналіст з Маріуполя)

Поліна Агуреджева (актриса)

Олександр Носков (актор)

Валерія Кудрявцева (ведуча)

Надія Бабкіна (співачка)

Олександр Маршал (співак)

В'ячеслав Манучаров (журналіст)

Також до списку потрапили пропагандисти і депутати, блогери і публічні діячі, які підтримують путінський режим. Серед них виявилися і колишні політики.

Нагадаємо, раніше санкції проти Баскова, Боярського, Аверіна і інших путіністів ввела Канада. Тепер артисти, які виступають за війну проти України, не можуть відвідувати територію країни, а їхні активи там заморожені.

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