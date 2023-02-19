Проте природа ніби захотіла "сховати" жахливі наслідки російської агресії.

Блогер та телеведуча Леся Нікітюк побувала у Харкові, вона їздила на Салтівку, цей район дуже сильно постраждав від російських обстрілів. Зірка зізналася, що була дуже розгубленою, коли туди їхала.

Проте природа ніби захотіла "сховати" жахливі наслідки російської агресії. Нікітюк розповіла, що коли вона приїхала на Салтівку, почався снігопад.

"Коли ми під’їжджали до Салтівки, я була розгублена, ми всі пам’ятаємо ті відео і фото. Ми всі відчули тоді, біль людей які жили в цьому районі Харкова. В мить, коли вийшла з маршрутки, почався снігопад. Сама природа наче захотіла прикрити заметіллю всі понівечені ворогом будинки.. Сніг може і прикрив наслідки, але ми всі бачимо і завжди будемо пам’ятати що зробила "с*сійська федерація", - написала Нікітюк в Instagram.

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Зірка показала фото з Салтівки. Вона побачила зруйновані будинки, по яких цілили окупанти. Нікітюк розповіла, що Харків незламний, хоча й поламаний. Поранений, проте живий, зруйнований, проте цілий.

У коментарях фанати подякували зірці за те, що вона показала Харків. Відомі люди мають силу у мережі, адже вони можуть розповідати мільйонній аудиторії про наслідки агресії РФ.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Надя Дорофєєва виконала останню волю свого фаната з ЗСУ.

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