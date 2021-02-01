Телеведуча похвалилася фігурою в бікіні.

Українська телеведуча Леся Нікітюк опублікувала в Instagram фото в купальнику.

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На знімку Леся позує на тлі екзотичних дерев. Вона постала в роздільному купальнику на зав'язках. За вухом у неї красувалася маленька квіточка. При цьому Леся за допомогою фотошопу зробила собі "попу як у Кім".

"Кажуть, у далекому 1987 році, батько Кім Кардашьян служив у секретній військовій частині десь під Хмельницьким... Як думаєте дзвонити в "Жди Меня" 937 99 92?",- підписала фото Леся.

Фанати з гумором відреагували на такий знімок Лесі. За їхніми словами, дівчині краще з її стегнами.

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Автор: Діана Могилєвич