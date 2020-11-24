Українська телеведуча Леся Нікітюк опублікувала в Instagram новий знімок.
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На фото вона постала в сукні "чорного лебедя". Варто відзначити, що наряд виглядає досить незвично. Верх виконаний з нюдовим корсетом і мереживами, а низ сукні зроблений з пишного фатину. А ось навколо шиї Лесі красувалася голова лебедя.
Але навіть не такий "лук" викликав обговорення в мережі. На фото Леся позує лисою.
"Дзвонив продюсер Форсажу, тебе затвердили, замість Він Дізеля", "Навіть Влад Яма позаздрив такій лисині", "Як завжди крута і позитивна", - написали фанати.
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