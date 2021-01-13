Телеведуча показала пікантне фото.

Українська телеведуча Леся Нікітюк опублікувала в Instagram новий знімок.

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На фото вона позує в сексуальному бюстгальтері в сітку з вишивкою. Цікаво, що він прикрашений резинками, які додають йому пікантності і родзинки. Крім того, Леся нанесла на обличчя яскравий макіяж.

"Я завжди так виглядаю з ранку, а ви?",- написала телеведуча.

Фанати в коментарях одразу почали жартувати.

"Я теж так виглядаю вранці, якщо з вечора не лягала спати", "Це я ненафарбована", "Я так само, тільки топлес", - написали шанувальники.

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Автор: Діана Могилєвич