Співачка поставила під сумнів свій патріотизм на одному з виступів.

Українська співачка Світлана Лобода оскандалилася на одному з концертів. Зірка, яка до повномасштабного вторгнення активно гастролювала по Росії, виступила із російськомовними хітами, обмотавшись українським прапором.

Фрагментом цього виступу Лобода поділилася у своїх Instastories. На кадрах видно, як під час виконання треку "40 градусов" у вкрай відвертому вбрання хтось із залу передав співачці український прапор. Вона накинула його собі на плечі та продовжила співати російською.

Цей вчинок "рознесли" навіть росіяни. Телеграм-канал "Самые СЛИВки" заявив, що на відео чітко видно "еталонний патріотизм" Лободи.

"З голою ж*пою... у голому купальнику, із прапором на шиї та хітом російською", - зазначив канал.

Втім, на цьому Лобода не зупинилася. Під час того ж виступу вона огорнулася накидкою у стилі прапора України та виголосила промову про "випробовування та силу людей". До речі, про це Лобода також говорила російською мовою.

"Картина маслом: Світлана Лобода у накидці із колекції "Я ПАТРІОТКА" зі сцени у Ніцці розповідає про "непростые испытания" українців, а глядачі із залу їй кричать "українською". Якщо базові речі так і не дійшли, то хоч ти прапором з голови до ніг обмотайся - не допоможе", - прокоментував канал "Культурна прачечна".

Інші скандали Лободи

Нагадаємо, що Скандальна співачка Світлана Лобода нещодавно випустила новий трек українською мовою. Крім цього, вона раптово заговорила про "події, братів і повій". Вона закликала слухачів "відкрити серце і відчути" її пісню.

А перед цим співачка публічно принизила дівчину з плакатом "Харків без Лободи". Вона підійшла до юної мешканки Харкова і з посмішкою питала, хто їй заплатив за її протест.

Незабаром Лобода спробувала вибачитися за свій вчинок, однак викликала лише нову хвилю хейту. Лобода стверджувала, що просто "невдало пожартувала".

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