Та підліткове кохання минуло, наразі донька поп-діви зустрічається зі стилістом.

24-річна донька американської поп-ікони Мадонни Лурдес Марія Чікконе-Леон («Лола») розповіла, що голлівудський актор Тімоті Шаламе був її першим хлопцем, коли обидва навчалися у школі музики й мистецтв в Мангеттені.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Vanity Fair.

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Дівчина пояснила, що романтичні стосунки з Шаламе виникли на вечірці Мадонни, куди дуже хотів потрапити Тімоті. За її словами, Тімоті став її першим у житті бойфрендом.

«Зазвичай я не кажу про це, але це була гарна ніч», – згадує Леон.

Та підліткове кохання минуло, наразі донька поп-діви зустрічається зі стилістом.

Тривалий час Леон (друзі її називають Лолою) жила доволі тихо і трималася від слави Мадонни на відстані. Лиш останнім часом дівчина почала вести активний профіль в соціальних мережах.

«Лола» – професійна танцівниця і модель, котра співпрацювала з такими модними брендами, як Stella McCartney та Adidas, а нещодавно була оголошена новим обличчям кампанії Marc Jacobs Spring 2021.

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Автор: Яна Ставська