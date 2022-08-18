Лоліта оскандалилася виступом в анексованому Криму.

Російська співачка Лоліта, яка підтримала війну в Україні, потрапила в конфуз на фестивалі "Таврида", який відбувся в анексованому Криму.

Про це повідомляє KP.ru.

Мало того, що вона з'явилася на сцені в купальнику і білій сорочці, виблискуючи целюлітом, так ще й влаштувала лайку з організаторами шоу. Артистка поскаржилася на неякісний звук і різко звернулася до музикантів.

"А буде більше народу. Почне у мене звук зносити - я ж ніхр*на не почую! Вибачте, я знаю, тут не можна лаятися", - заявила Лоліта.

Потім вона причепилася до того, що мікрофон її партнера по сцені нібито непрофесійно налаштовано. Тому вона продовжувала лаятися.

"Чого так тихо? Я не чую свого партнера! Бл*ть! Раз, раз! Чому не налаштували мікрофон мого партнера? Стоп, стоп, я сказала!" - почала кричати співачка.

Нагадаємо, раніше Дмитро Гордон показав відео з Лолітою, де вона ображає українців.

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