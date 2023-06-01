Співачка заявила, що вона продовжує платити податки в РФ.

Відома співачка Земфіра Рамазанова прокоментувала інформацію про те, що вона отримала громадянство Франції. Артистка заявила, що це неправда.

На своїй сторінці в Instagram Земфіра написала, що чутки про її нове громадянство поширила російська пропаганда. Крім цього, співачка висловилася про свій статус "іноагента", який їй "присвоїли" в РФ нібито за те, що вона отримує фінансування від іноземних організацій.

"Пропаганда накидає і відпрацьовує. Я - громадянка Російської Федерації, і ніяких інших громадянств у мене немає і не буде. Я вимагаю Мін'юст у суді довести моє іноземне фінансування, якого у мене ніколи в житті не було", - написала Земфіра.

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Також зірка зазначила, що вона вже рік дійсно не проживає в РФ. Однак вона все одно платить податки в казну країни-агресорки.

"Я плачу податки в Російській Федерації, хоча не живу там вже рік. Я люблю мою країну, але ненавиджу державу", - додала Земфіра.

У коментарях багато користувачів відзначили, що їм не зовсім зрозуміло, навіщо співачка продовжує платити податки. Вони пишуть:

"Ваші податки оплачують пропаганду і агресію проти інших держав. Так собі гордість"

"Не платіть, будь ласка, податки Російської Федерації"

"Земфіра крута, поважаю її позицію! Не дуже розумію тільки, навіщо платити податки, за які потім вбивають людей і ведуть війну?".

ЗМІ заявили, що Земфіра отримала громадянство Франції - з чого все почалося

Нагадаємо, вчора російські Telegram-канали заявили, що Земфіра стала громадянкою Франції. Крім цього, видання стверджували, що співачка і Рената Литвинова вже нібито відкрили нову справу.

До цього Земфіру визнали в РФ "іноагентом". Співачка незабаром заявила, що планує оскаржувати це рішення в суді.

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