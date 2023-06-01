Відома співачка Земфіра Рамазанова прокоментувала інформацію про те, що вона отримала громадянство Франції. Артистка заявила, що це неправда.
На своїй сторінці в Instagram Земфіра написала, що чутки про її нове громадянство поширила російська пропаганда. Крім цього, співачка висловилася про свій статус "іноагента", який їй "присвоїли" в РФ нібито за те, що вона отримує фінансування від іноземних організацій.
"Пропаганда накидає і відпрацьовує. Я - громадянка Російської Федерації, і ніяких інших громадянств у мене немає і не буде. Я вимагаю Мін'юст у суді довести моє іноземне фінансування, якого у мене ніколи в житті не було", - написала Земфіра.
Також зірка зазначила, що вона вже рік дійсно не проживає в РФ. Однак вона все одно платить податки в казну країни-агресорки.
"Я плачу податки в Російській Федерації, хоча не живу там вже рік. Я люблю мою країну, але ненавиджу державу", - додала Земфіра.
У коментарях багато користувачів відзначили, що їм не зовсім зрозуміло, навіщо співачка продовжує платити податки. Вони пишуть:
- "Ваші податки оплачують пропаганду і агресію проти інших держав. Так собі гордість"
- "Не платіть, будь ласка, податки Російської Федерації"
- "Земфіра крута, поважаю її позицію! Не дуже розумію тільки, навіщо платити податки, за які потім вбивають людей і ведуть війну?".
ЗМІ заявили, що Земфіра отримала громадянство Франції - з чого все почалося
Нагадаємо, вчора російські Telegram-канали заявили, що Земфіра стала громадянкою Франції. Крім цього, видання стверджували, що співачка і Рената Литвинова вже нібито відкрили нову справу.
До цього Земфіру визнали в РФ "іноагентом". Співачка незабаром заявила, що планує оскаржувати це рішення в суді.