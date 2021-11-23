Олег Михайлюта поділився подробицями свого життя.

Український артист Олег Михайлюта дав відверте інтерв'ю в програмі "Віпи і Топи" на телеканалі 2+2. Він розповів не тільки про своє особисте життя і перипетії, а й про концертну діяльність.

Про бійки

Михайлюта розповів, що з учасниками групи ТНМК дружить вже майже 30 років, і їх дружба перевірена навіть кулаками. Він згадав історію, коли два засновники групи побилися прямо на репетиції. А кілька років тому Фагот, який займається тайським боксом, набив обличчя російському фріку Сергію Звєрєву. За словами артиста, тоді він захищав свого друга, бо Звєрєв некоректно висловився на його адресу.

Про алкоголь

Олег також розповів, що любить вживати спиртні напої. За його словами, в нетверезому стані йому легше писати пісні.

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"Найсмішніше, коли на концерті було чотири депутати і вісім повій. Ось це було весело", - сказав артист.

Про особисте життя

Співак зізнався, що жінки його люблять. Але офіційно одружений він був всього один раз. Після розлучення з екс-коханою вони залишилися в хороших стосунках. Більш того, він записав на себе її дитину від попереднього шлюбу. Зараз серце Фагота зайняте, але під вінець він поспішає. Каже, що і без цього в його житті повна гармонія.

Нагадаємо, раніше ТНМК презентував кліп до Дня захисників і захисниць України.

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Автор: Діана Могилєвич