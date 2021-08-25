Співачка привітала сина з днем народження.

Українська співачка Софія Ротару, яка отримала звання "Національної легенди України", привітала свого сина Руслана Євдокименка з днем народження.

"З днем народження, дорогий Руслане. З днем народження, любов і гордість моя. Будь здоровий і щасливий, бережи себе", - написала Ротару в Instagram.

Користувачі мережі також приєдналися до привітань. Наприклад, Алла Пугачова не втрималася і написала: "З днем народження, Руслане". Крім того, шанувальники відзначили, що Ротару на фото з сином виглядає дуже молодо.

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Автор: Діана Могилєвич