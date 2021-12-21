Дорн пояснив, чому живе в Києві, а не поїхав за кордон.

Популярний український співак Іван Дорн заявив, що не хоче жити за кордоном.

Про це він сказав в інтерв'ю для YouTube-каналу "Скажи Гордеевой".

"Я так багато разів приміряв на себе життя за кордоном, але я розумію: я не хочу там жити. Я буду жити тут (у Києві - УНІАН). Це моя країна. Мій менталітет. Тут я відчуваю себе вільним. У всіх інших країнах у мене немає такого відчуття", - розповів Дорн.

На питання про те, що, на його думку, найкраще в Києві, артист відповів - люди.

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"Атмосфера свободи, якоїсь навіть безтурботності. Мені подобається (тільки, кияни, правильно мене зрозумійте!) безумовно така неохайність така: в плані архітектури, різноманітності стилів, доглянутості і не доглянутості. Десь він (Київ - УНІАН) виглядає, як ринок, при чому тих, 90-х, а в якийсь момент він - як європейська столиця. Ось цей набір контрастів, мені здається, теж супер-сильна сторона. Тому Київ і називають "другим Берліном" - саме через цю контрастність у всіх цих нішах. Тому що, коли приїжджаєш, припустимо, в європейські столиці, — вони всі однакові: класні, розвинені, все красиво, все доглянуто, офігенно! Дай бог, щоб і у нас так було незабаром! Та вже так і стає. Але є якісь моменти, які все ще нагадують... Ось неохайність така. І мені це подобається! Ось ця свобода вона полягає у всьому. Наприклад, стоять кіоски, а вони не повинні там стояти. Ми поставимо якісь торгові точки, повісимо вивіски, поставимо паркувальну штуку... Ми вільні! Ми хочемо і робимо це де завгодно! Це створює певну атмосферу.... Хтось може назвати це неподобством, але я називаю це неохайністю. Мені здається, це наша характерна риса. Це як у людей: у когось є родимка, у когось - колір волосся, лисина на голові - це те, по чому ти можеш відрізнити одну людину від іншої. Ось так і міста", - розповів Дорн.

Раніше, як писав УНІАН, Дорн заявив, що він український артист і поширює культуру України за кордоном.

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