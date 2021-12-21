Іван Дорн заявив, що він український артист і поширює культуру України за кордоном.

Український співак Іван Дорн, який активно гастролює у РФ, заявив, що не відносить себе до політики, а музика для нього "більше ніж політика".

Про це він розповів в інтерв'ю для YouTube-каналу "Скажи Гордеевой".

"Музика - більше, ніж політика, мистецтво - більше, ніж політика. Вони не мають меж. Я сам є усвідомлено українським виконавцем, який розширює культуру цієї країни. І все. Я це роблю з почуттям, з відповідальністю. Це головна моя місія. Якщо шукати в мені щось політичне, то ось моє завдання - розширювати українську культуру, поширювати її скрізь, де тільки можна. Це моя позиція. Моя країна повинна знати, ті, хто мають до мене якісь претензії, що я в першу чергу є українським артистом за кордоном. І кажу про це і мені не здається, що поширення української культури, якою я просякнутий і насичений, і яку я несу, хочеш чи не хочеш, викликає в інших країн агресію до моєї країни. Я не вважаю, що за допомогою моїх виступів за кордоном, це викликає агресію в моїй країні. Звичайно, багатьом це може не подобається, але моя позиція саме така", - заявив Дорн.

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На фразу ведучої, що у Дорна немає українських коренів, артист відповів коротко: "Я українець і все!"

"Це не питання крові і навіть не ДНК, не генетичних якихось історій. А етніки, якою ти насичуєшся, культурою, менталітет - все це здобуваєш тут і стаєш українцем", - аргументував Дорн.

Співак визнав, що українська мова йому не рідна, але він її обожнює.

"Так сталося, що в місті, в якому я виріс - Славутичі (Київська область), там в основному всі говорили російською. У мене українська мова взагалі почалася в 5 класі. Тоді я не надавав цьому значення. Утворилася така атмосфера російськомовності Славутича. Школа у мене була російськомовною, була російська література, російська мова. Зараз цього неможливо уявити в нашій країні. Такого давно вже немає. Але тоді було так. І просто тому, що я ріс в такій російськомовній оболонці, вийшло що це не моя рідна мова, хоча я виріс в Україні. Раніше було дуже складно почути українську мову на вулиці. Тепер вона скрізь", - пояснив Дорн.

"Я обожнюю українську мову. Мені десь навіть совісно за те, що я не говорю нею так часто, не володію так вільно. І головне, що не пишу на ній вільно. Для мене це найбільша заковика. Я б хотів складати українською мовою більш прогресивні Тексти. Не можу... Може я і сам себе з цього приводу блочу... Хоча ось зараз ми зробили трек ("Тебе нема сьогодні" - УНІАН) - там приспів ми дописали і текст я до нього написав. І начебто в Інтернеті питань щодо тексту не було, так що можна сміливіше це робити (писати українською - УНІАН)",- сказав Дорн.

Нагадаємо, раніше Дорн зізнався, що не контактував з російськими спецслужбами. За його словами, він не має наміру співпрацювати зі спецслужбами ніде.

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