Жінці було погано декілька днів.

Українська акторка Ольга Сумська, яка нещодавно просила про допомогу у своїх підписників, аби вони порадили їй гарних лікарів в Будапешті, розповіла що ж стало причиною її отруєння та чому саме в Австрії їй стало зле.

"Колись нам здавалося, що за кордоном дуже крута та якісна медицина. Та це поки ти не потрапиш до лікарні десь в Австрії. Саме так зі мною сталося. Ми вирішили з чоловіком після Яремче і Буковелю ще й туди поїхати з лижами на декілька днів. Так от, з'ївши австрійського сиру горгонзола, я відчула себе зле. Мабуть таки десь клята пліснява подіяла", - розповіла Ольга.

А далі звернулася у місцеву лікарню, де ставало тільки гірше.

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"Від блювоти і слабкості я вже не могла триматися на ногах. Мені зробили аналіз крові, крапельницю з електролітами. Не більше. Хоча аналізи потребували більш серйозної терпаії і негайно. Легше мені не ставало, а на прохання вколоти щось дієве проти нудоти і тиску (який у мене скакав 150-170), просто розводили руками", - додала Сумська.

Тоді вони з чоловіком прийняли рішення їхати додому, а по дорозі заїхали в Будапешт. Тому акторка і писала пост-прохання, аби їй порадили знайти там українських лікарів. І вони знайшлися, щоправда, все одно стан зірки кіно не покращився. Тоді Ольга поїхала далі до Івано-Франківська, де спеціалісти врятували її.

Нагадаємо, Ольга Сумська розповідала, що українські лікарі поставили їй діагноз гострий больовий синдром у животі з диспепсичними розладами та вираженими явищами інтоксикації. Проте змогли підібрати правильне лікування і вже через декілька днів виписати з лікарні.

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