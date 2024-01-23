Жінку три дні тому виписали з лікарні.

Українська акторка Ольга Сумська, яка нещодавно просила про допомогу у своїх підписників, аби вони порадили їй гарних лікарів в Будапешті, нарешті розповіла продовження тієї історії. Про це жінка написала в своєму Instagram.

"Друзі, ви навіть не уявляєте, в якому стані я була три дні тому після жахливого отруєння в Австріі", - зазначила Ольга.

Виявилось, що жінка вирішила не зупинятися у Будапешті, коли їхала з відпочинку з Австрії, а одразу прямувати в Україну. Саме у Івано-Франківську їй порадили перевірених лікарів. Згодом працівники медзакладу прокоментували стан зірки так:

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"У Ольги був наявний гострий больовий синдром у животі з диспепсичними розладами та вираженими явищами інтоксикації. За кордоном їй стало зле і постійно нудило".

Стало відомо, що Сумська мала медичне страхування, тому спочатку зателефонувала у страхову компанію. Проте, за словами жінки, не отримала допомоги.

"Я не отримала належної медичної допомоги, не дивлячись на те, що мої аналізи показували, що мені потрібна була серйозна терапія. Крапельниці, які мені ставили, не допомогли. Я вирішила повернутись в Україну, незважаючи на те, що це було ризиковано, адже дорога тривала 18 годин", - написала Ольга.

Згодом українські лікарі зробили жінці необхідні лікувальні процедури і їй стало краще.

"Наші лікарі найкращі, найдосвідченіші та найлюдяніші. Я вдячна колективу лікарні, який мене врятував", - зазначила Сумська.

Одразу з медзакладу жінка поїхала на гастролі, адже наголошує, що робота її завжди швидше ставить на ноги.

"Робота рятує, глядацький зал дає мені енергію. Пам’ятаю, що колись у мене була нежить і температура 39, але я вийшла на сцену і після вистави одужала. Це сила мистецтва, яка відроджує, адже люди чекають на нас у всіх куточках України", - написала вона.

Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Саліванчук розповідала про вірусну інфекцію, яку підхопив на відпочинку в Португалії її син Гліб. Хлопцю було зле, його постійно нудило та була діарея, проте йому змогли допомогти місцеві лікарі. Згодом підхопила цей вірус і сама Анна, але зараз з нею та сином все добре.

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