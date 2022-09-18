Співак переживає за рідний Херсон та людей, які опинилися в окупації.

Український співак Макс Барських показав дитячі світлини зі старшими братом та сестрою на фоні вільного Херсону, а також поділився рідкісним фото з батьком.

Публікація, яка вразила шанувальників Барських, присвячена 244 річниці до Дня міста, в якому народився співак.

"Відомо, що людина формується з дитинства. Моє дитинство пройшло у чудовому Херсоні. Це найзатишніше місто на землі. Принаймні, так мені здавалося в дитинстві. Мабуть, немає жодної вулиці, яку б я там не знав. Вірю, що в лічені тижні Херсон буде деокупований, аби приїхати та обійняти всіх рідних і близьких мені людей", - написав співак.

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Він додав, що йому дуже болить, коли він бачить кадри з масових поховань в Ізюмі. Проте він вірить у ЗСУ та у нашу перемогу.

"Безперечно, як і кожен українець, я з трепетом і біллю у серці переживаю кадри з масових поховань в Ізюмі. Дуже переймаюся за тих людей, які зараз перебувають в окупації у моєму рідному місті. Вірю в ЗСУ і знаю, що звільнення вже близько. З Днем міста, Херсоне!" - сказав Макс.

Нагадаємо, раніше Макс Барських презентував перший трек з англомовного альбому.

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