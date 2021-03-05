Через велику кількість творчих планів артист поки не поспішає розлучатися з холостяцьким способом життя.

Український співак Макс Барських в інтерв'ю журналу "Отдохни", як відсвяткує свій 31-й день народження і поділився враженнями про життя після 30-ти.

Нинішній період Барських описує так: "розслабленість, впевненість, внутрішня гармонія. Навчився жити в моменті, насолоджуватися кожним днем, бути щасливим незалежно від обставин і людей. Стало менше "рожевих окулярів".

Читайте такожМакс Барських і Zivert показали перші кадри зі зйомок спільного кліпуДо змін у житті, які вніс карантин, артист поставився з розумінням. Світовий тур "NEZEMNAYA 2020 «був перенесений, а співак несподівано для себе на останньому рейсі полетів до Лос-Анджелеса, де і зустрів "нову реальність". До карантинного режиму адаптувався швидко: їздив до океану, ходив на хайкінг, медитував, читав і дивився фільми. «За останні кілька років я дав достатню кількість концертів, щоб захотіти трошки відпочити», — зізнається Макс.

Барських охоче розповів про дует зі співачкою Zivert — пісню під назвою «Bestseller». Її реліз разом з великобюджетним кліпом відбудеться вже в березні. "Дует був запланований ще рік тому. Ми з Юлею різні, але нас ріднить підхід до музики, її філософія і любов до ретровейву. Наші шанувальники давно просили про цей дует» і час настав", - говорить Макс. за його словами, зйомки майбутнього кліпу були складними: непрості погодні умови в пустелі, безліч трюків і мізансцен без дублерів, хитромудра хореографія. Але результат того вартий: шанувальникам артиста варто готуватися до того, щоб побачити Макса Барських в в новому, абсолютно несподіваному образі.

Через велику кількість творчих планів артист поки не поспішає розлучатися з холостяцьким способом життя. "Не хочу заводити стосунки аби з ким, далі сексу поки нічого не заходить», — відверто Макс. в інтерв'ю співак також розповів про те, що якось йому вдалося протриматися без сексу цілий рік, настільки він був занурений в роботу.

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Автор: УНІАН