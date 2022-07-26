Таку пропозицію озвучив адвокат, ведучий телеканалу "Спас" Павло Астахов.

У Росії триває відкрите цькування Максима Галкіна, який після повномасштабного вторгнення Росії в Україну висловив свою антивоєнну позицію і розповів, що окупанти вбивають мирних українців. Зараз адвокат, ведучий телеканалу "Спас" Павло Астахов заявив, що Галкіна нібито треба "відшмагати", тому що його тато-генерал мало робив це в дитинстві.

Про це сам Галкін розповів у себе в Instagram-блозі.

"Максима Галкіна треба відшмагати гарненько, мало його тато-генерал шмагав у дитинстві. Шкода мені його - талановита людина, розмінявся. Мені здається, що він буде шкодувати про свій вчинок. Прийде час, вони про все це пошкодують", - цитує пародист Астахова.

Максим здивований такій пропозиції і додав, що раніше Астахов протягом семи років був уповноваженим при президенті Росії з прав дитини.

Зазначимо, після того, як чоловік Алли Пугачової назвав Росію агресором і розповів правду про те, що загарбники стріляють по мирних українцях, в РФ почали готувати проти артиста кримінальну справу. Звинувачення готують нібито за дискредитацію ЗС РФ. Повідомляється, що його замок вже заарештували, і Максим з сім'єю туди вже не зможе повернутися.

Нагадаємо, Пугачова і Галкін назавжди переїдуть до США. Про це пишуть росЗМІ. На цей час зоряна пара вже нібито розв'язує бюрократичні питання.

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