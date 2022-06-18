Максим Галкін / Фото - instagram.com/maxgalkinru

Російський комік Максим Галкін 18 червня святкує свій день народження. Сьогодні йому виповнилося 46 років. На честь цього чоловік Пугачової опублікував селфі і коротко підписав: "46". 

У коментарях його привітали багато колег і шанувальники. 

Наприклад, український тележурналіст Дмитро Гордон написав: "Максим, будьте щасливі!". 

Фанати бажають миру, здоров'я, а також "більше правди і відкриттів". 

Максиму Галкіну виповнилося 46 років. Гуморист показав перше фото в "новому" віці / Фото - instagram.com

Нагадаємо, раніше УНІАН писав як Максим Галкін підтримує Україну останні 4 місяці. 

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