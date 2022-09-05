Мама Андрія Кузьменка Ольга Михайлівна вважає, що патріотичність варто виховувати з дитинства. Відбувається це, в тому числі і через музику, тому українським виконавцям важливо працювати над патріотичними треками. Своєю думкою жінка поділилася в інтерв'ю "24 каналу".
"Хливнюка чула - багато дітей його переспівують. Це дуже добре, що таке виникає. Мій Андрій завжди говорив: "Патріотичні пісні потрібно співати і писати не тоді, коли вже потрібно, а їх потрібно писати весь час". Виховувати любов до Батьківщини...".
"Але тут важливо не писати пісні "ні про що", тому що тоді і відповідно виростає покоління "ні про що". Краще так: "Не стийся, то твоя земля. Не стидайся, то Україна", як у Андрія було", - сказала Ольга Михайлівна.
Нагадаємо, мама Кузьми Скрябіна розповіла, як перенесла смерть сина. Жінка поділилася, що люди, які бажали надати підтримку, приходили прямо до неї додому.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Ведучий Дьомін розкрив секрети особистого життя Лесі Нікітюк
- Кумир українок Віталій Кім показав щасливе фото з дружиною і дітьми
- MELOVIN про російськомовних українців: "якщо" яка різниця", йди з * Сі, моя красуня"
- MELOVIN прокоментував те, що не отримав нагороду на YUNA-2022: "Артисту не потрібні оцінки"