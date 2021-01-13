MamaRika періодично показує подібні фото.

Українська співачка MamaRika опублікувала в Instagram новий знімок.

На фото дівчина позує абсолютно оголеною. При цьому вона сидить на дивані і прикриває свої інтимні місця ковдрою. Варто відзначити, що раніше співачка вже публікувала подібні фотографії.

"Мамка рулить", "Крута", "Дуже красиво", - написали фанати.

Чим відома MamaRika:

У віці 17 років брала участь у проекті "Американський шанс" (США, штат Каліфорнія, Лос-Анджелес) і виграла в ньому

У 19 років Еріка стала фіналісткою вокального шоу "Фабрика зірок-3"

В якості фотомоделі Еріка з'являлася на обкладинках популярних глянцевих журналів Playboy (Україна), MAXIM, Viva!, тричі брала участь у проекті "Viva! Найкрасивіші"

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Автор: Діана Могилєвич