Співачка захопила мережу / instagram.com/mamarika_official
Українська співачка MamaRika опублікувала в Instagram новий знімок.
На фото дівчина позує абсолютно оголеною. При цьому вона сидить на дивані і прикриває свої інтимні місця ковдрою. Варто відзначити, що раніше співачка вже публікувала подібні фотографії.
"Мамка рулить", "Крута", "Дуже красиво", - написали фанати.
Співачка захопила мережу / instagram.com/mamarika_official
Чим відома MamaRika:
- У віці 17 років брала участь у проекті "Американський шанс" (США, штат Каліфорнія, Лос-Анджелес) і виграла в ньому
- У 19 років Еріка стала фіналісткою вокального шоу "Фабрика зірок-3"
- В якості фотомоделі Еріка з'являлася на обкладинках популярних глянцевих журналів Playboy (Україна), MAXIM, Viva!, тричі брала участь у проекті "Viva! Найкрасивіші"
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