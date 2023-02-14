Співачка каже, що їй вже нецікаво "гратися".

Українська співачка, фіналістка Нацвідбору на Євробачення-2023 Марина Круть відхрестилася від українського шоу-бізнесу. Вона заявила, що не хоче бути причетною до усього цього.

За словами KRUTЬ, в українському шоу-бізнесі дуже мало справжніх людей. Раніше вона хотіла стати його частиною, проте після повномасштабного вторгнення РФ в Україну її думка змінилася.

"Мене не цікавить український шоу-бізнес більше. Я трохи привідкрила для себе цю сторінку, побачила, що там. І мені стало нецікаво, мені не хотілось би асоціюватися з тими людьми, які називають зараз себе українським шоу-бізнесом. Я би не хотіла бути там. По правді кажучи, я хотіла бути там, перед 24 лютого. Але повномасштабне вторгнення змінило все, і мій погляд теж. Мені не хочеться бути причетною до цього всього. Там мало життя, а ще там мало людей, саме людей... Мені не подобається ця тусовка", - заявила KRUTЬ у "Буремному подкасті".

Відео дня

Нині співачка хоче "плисти, ніби риба", окремо від шоу-бізнесу. Вона розчарована тим, що побачила. За словами Круть, у цій історії вона не хоче продовження.

"Євробачення для мене стало останньою крапкою. Все, кінець", - резюмувала артистка.

Хто така Марина Круть

Співачка та бандуристка Марина Круть двічі намагалася пройти Нацвідбір та потрапити на "Євробачення". У 2022 році вона пройшла у фінал, проте перемогу та шанс представляти Україну отримав гурт TVORCHI. Журі віддали їй 10 балів з 10, а глядачі - 8 з 10. Таким чином вона посіла друге місце, поступившись перемогою групі TVORCHI.

Після двох невдалих спроб потрапити на "Євробачення" співачка заявила, що для неї історія з конкурсом закінчилася. Більше вона не хоче брати участь у Нацвідборі.

Вас також можуть зацікавити новини: