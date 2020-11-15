Співачка показала фото / instagram.com/maruvofficial
Українська співачка MARUV опублікувала в Instagram фото, на якому постала в новому образі.
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Дівчина змінилася до невпізнання. На знімку вона позує в чорній сукні з глибоким декольте. Волосся вона поклала на бік і зробила хвилі.
Шию співачка прикрасила розкішним кольє. А на обличчя вона нанесла макіяж в техніці смокі-айс. Також MARUV зробила собі родимку над верхньою губою.
"Богиня", "Неможливо встояти", "Божественна", "Шикарна", - написали фанати.
Співачка показала фото / instagram.com/maruvofficial
Співачка показала фото / instagram.com/maruvofficial
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