Співачка шокувала мережу новим образом.

Українська співачка MARUV опублікувала в Instagram фото, на якому постала в новому образі.

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Дівчина змінилася до невпізнання. На знімку вона позує в чорній сукні з глибоким декольте. Волосся вона поклала на бік і зробила хвилі.

Шию співачка прикрасила розкішним кольє. А на обличчя вона нанесла макіяж в техніці смокі-айс. Також MARUV зробила собі родимку над верхньою губою.

"Богиня", "Неможливо встояти", "Божественна", "Шикарна", - написали фанати.

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Автор: Діана Могилєвич