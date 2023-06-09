Ведуча обурена тим, що міжнародні організації так мало роблять.

Українська ведуча Маша Єфросиніна засудила світову реакцію на підрив Каховської ГЕС. Внаслідок затоплення гинуть люди, з'являється все більше моторошних історій. А міжнародні організації та найвідоміші люди ніби вирішили мовчати.

"На очах всієї планети пів тисячі квадратних кілометрів нашої прекрасної землі йде під воду, уносячи все живе… Вчора моя знайома показала мені відеокадри своєї тітки, яка, сидячи на даху свого будинку на Херсонщині, зняла момент, як мати з грудними двійнятами захлинулася та втонула з ними на руках, не втримавшись на своєму даху за трубу", - розповіла Єфросиніна на своїй сторінці в Instagram.

Ведуча також зазначила, що у мережі вже багато жахливих відео з наслідками підриву ГЕС. Також важко не помітити, як українці кинулися допомагати мешканцям затоплених населених пунктів. Вони рятують людей та тварин, завозять необхідне.

"А що світ? ООН, мабуть, досі святкує день російської мови, бо дій ніяких. Ганебна поведінка цієї організації перекреслює все, що зробив для України їх український фонд-представник під час війни.. Червоний Хрест роздає гроші жителям Щебекіно. Бо вони, мабуть, важливіші за людей та тварин, які захлинаються під водою в Каховці... Ілон Маск пише про "нє всьо так адназначно". ЄС чесно визнає, що Європа вже не сильно-то й жадає примати нових переселенців, бо попередні втомили.. Всі міжнародні організації сіли засідати, й на виході видали нам лише своє "занепокоєння трагедією", - зазначила ведуча.

За словами Єфросиніної, вона не просто так пише про світову реакцію. Ведуча зазначила, що відомі люди та організації могли б вплинути на ситуацію.

"Майже всі дописи та Stories українців с правдою про наслідки підриву Каховськоі ГЕС нещадно видаляються організацією Meta... Нам всім, хто писав і пише правду, за кожне таке видалення світить тіньовий бан - це коли ти можеш собі публікувати щось, але того ніхто не побачить!... Абсолютно всі насправді знають, хто винен в усіх наших трагедіях. Але продовжують лише виказувати "занепокоєння", - додала зірка.

Підрив Каховської ГЕС - що відомо

6 червня стало відомо, що окупанти підірвали Каховську ГЕС. Згодом з'явилися невтішні прогнози. Повідомлялося, що окупанти фактично знищили і Каховську ГЕС, і Каховське водосховище. Через підрив дамби під водою опинилося чимало населених пунктів. Гинуть люди та тварини. До Одеської затоки вже почало прибивати трупи тварин та майно постраждалих людей.

На підрив дамби відреагувало багато зірок. Нещодавно про теракт висловився і Максим Галкін.

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