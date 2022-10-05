Українська співачка Тоня Матвієнко, яка після повномасштабного вторгнення разом з доньками поїхала до Великої Британії, розповіла про свій матеріальний стан зараз. Так, за словами знаменитості, вона живе тільки на ті соціальні виплати, які їй платять як біженці. Оскільки у них з чоловіком Арсеном Мірзояном немає ніякого бізнесу, то немає і додаткового джерела доходу.
В інтерв'ю Славі Дьоміну Матвієнко розкрила суму соціальної допомоги в країні свого перебування.
"У мене виходить 620 фунтів (25 936 гривень) на місяць. Тут рівень життя трохи інший, багато коштує дорожче. Я ці гроші збираю для України. Я їх витрачаю, але у мене є маленький гривневий дохід. Я намагаюся витратити гривні, а фунти збираю додому", - розповіла Матвієнко.Відео дня
Вона каже, що цих коштів вистачає для того, щоб купувати їжу, бензин. Більше придбань там немає.
"Чесно, мені вистачає. Я собі одяг не купую. На їжу нам вистачає. Нам дали ще машину. Ось бензин... 70 гривень за літр бензину. Однак ми далеко нікуди не їздимо. Мені вистачає, я ще встигаю відкласти", - додала знаменитість.
Нагадаємо, нещодавно Тоня Матвієнко вперше розповіла про секс з чоловіком. Вона зізналася, що перші місяці війни навіть не думала про інтимну близькість.
Також УНІАН писав, що Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян відповіли на чутки про розлучення.