Виконавиця розповіла, що живе на соціальні виплати, оскільки зараз артисти зовсім не заробляють.

Українська співачка Тоня Матвієнко, яка після повномасштабного вторгнення разом з доньками поїхала до Великої Британії, розповіла про свій матеріальний стан зараз. Так, за словами знаменитості, вона живе тільки на ті соціальні виплати, які їй платять як біженці. Оскільки у них з чоловіком Арсеном Мірзояном немає ніякого бізнесу, то немає і додаткового джерела доходу.

В інтерв'ю Славі Дьоміну Матвієнко розкрила суму соціальної допомоги в країні свого перебування.

"У мене виходить 620 фунтів (25 936 гривень) на місяць. Тут рівень життя трохи інший, багато коштує дорожче. Я ці гроші збираю для України. Я їх витрачаю, але у мене є маленький гривневий дохід. Я намагаюся витратити гривні, а фунти збираю додому", - розповіла Матвієнко. Відео дня

Вона каже, що цих коштів вистачає для того, щоб купувати їжу, бензин. Більше придбань там немає.

"Чесно, мені вистачає. Я собі одяг не купую. На їжу нам вистачає. Нам дали ще машину. Ось бензин... 70 гривень за літр бензину. Однак ми далеко нікуди не їздимо. Мені вистачає, я ще встигаю відкласти", - додала знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Тоня Матвієнко вперше розповіла про секс з чоловіком. Вона зізналася, що перші місяці війни навіть не думала про інтимну близькість.

Також УНІАН писав, що Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян відповіли на чутки про розлучення.

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