Акторка втратила дитину в день її народження.

Популярна американська акторка Медісон Де Ла Гарза, найбільш відома за роллю Хуаніти Соліс у серіалі "Відчайдушні домогосподарки", повідомила, що втратила дитину. У артистки померла дитина в день свого народження.

Вона поділилася трагічною історією, яку пережила з чоловіком нещодавно, у своєму Instagram. У вересні цього року зірка повідомила, що вагітна первістком.

Зокрема, вона опублікувала світлини зі своїм чоловіком Раяном Мітчеллом, на яких продемонструвала округлий животик. Тоді жінка писала, що малюк повинен народитися у жовтні.

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"О, Раяне, як я тебе кохаю. Дякую, що здійснив усі мої мрії. Маля Мітчелл, жовтень, 2024 рік", – зазначала артистка.

Після цього допису знаменитість майже 2 місяці не виходила на зв'язок та не ділилася новими кадрами в мережі. Причиною цьому став викидень. За словами Медісон, 27 вересня їй зробили термінову операцію. У неї передчасно почалися пологи. У подружжя народилася донька, яка померла в день кесаревого розтину.

"Увечері 27 вересня після екстреного кесаревого розтину ми з Раяном вперше і востаннє взяли нашу маленьку дівчинку. Дякую, Ксіомара, за те, що ти зробила нас батьками найдосконалішого ангела на небесах. Мама і тато люблять тебе, мила дівчинко", – написала Де Ла Гарза.

Нагадаємо, раніше відомий український ведучий зізнався, що у його коханої був викидень. Слава Дьомін розповів, як пережив складний період.

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