Зірка також повернула собі дівоче прізвище.

Голлівудські актори Меган Фокс та Браян Остін Грін офіційно оформили розлучення.

Про це повідомляє TMZ.

Заключне засідання суду відбулося 8 лютого. Фокс та Грін не підписували шлюбний контракт, тому розділять спільне майно за 10 років подружнього життя навпіл.

У документах немає пункту щодо аліментів. Проте актори підписали угоду про спільну опіку над трьома спільними дітьми – 9-річним Ноа, 7-річним Боді та 5-річним Джорні.

Меган, яка після одруження взяла прізвище Грін, знову стала Фокс.

Фокс та Грін одружилися на пляжі Мауї у 2010 році. Через 5 років акторка подала на розлучення, але судовий процес затягнувся. У листопаді 2020 року Фокс знову звернулася до суду. На початку 2022 року пара офіційно розлучилася.

Читайте такожСтало відомо, скільки коштувала обручка Меган ФоксНаразі Меган готується до весілля з музикантом Machine Gun Kelly, який нещодавно освідчився їй. Водночас Браян готується вп’яте стати батьком. Його дівчина Шарна Берджесс вагітна.

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