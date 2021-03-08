Британський принц Гаррі і Меган Маркл розкрили стать своєї майбутньої дитини.
Про це вони розповіли в інтерв'ю американській телеведучій Опрі Вінфрі, пише The Telegraph.
"Народити спочатку хлопчика, потім дівчинку - про що ще можна мріяти? Я відчув велику подяку, коли про це дізнався. Мати одну дитину або двох - все чудово, але мати і хлопчика, і дівчинку... Тепер у нас буде своя велика сім'я, нас стане четверо", - сказав принц Гаррі.
Меган Маркл підтвердила його слова.
"Справу зроблено. Тепер їх буде двоє", - додала вона.
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