У документі герцогиня Сассекська залишила тільки свій титул.

Днями стало відомо, що після народження сина Арчі, 6 травня 2019 року Меган Маркл прибрала своє ім'я з його свідоцтва про народження.

Читайте такожПринц Гаррі та Меган Маркл відмовились від соцмережТак, в метриці спочатку вона була записана, як Рейчел Меган, але виявилося, що приблизно через місяць в документ були внесені зміни, які передбачали відсутність імені Маркл. Зараз в графі матері вона вказана як "Її Королівська Високість герцогиня Сассекська". Чоловік Меган навпаки додав слово "принц", завершивши титул "Його Королівська Високість принц Генрі Чарльз Альберт Девід, герцог Сассекський", повідомляє ТСН.

Спочатку експерти дійшли висновку, що таким чином Меган хотіла віддати данину матері Гаррі, принцесі Діані, яка всюди використовувала тільки свій титул. Але насправді причиною став королівський палац.

Як пише видання Page Six з посиланням на представників сім'ї, такий варіант запису в свідоцтві продиктований королівською сім'єю.

"Зміна в публічних документах в 2019 році була продиктована палацом, що підтверджується документами високопоставлених палацових чиновників. Цього не вимагали ні герцогиня Сассекська, ні герцог Сассекський", - йдеться в офіційній заяві подружжя.

Також представник сім'ї спростував твердження, що своїми діями Меган хотіла піти наперекір дружині принца Вільяма Кейт, ім'я якої значиться в свідоцтвах про народження всіх її дітей.

"Спостерігати, як так звані "експерти" вирішили обманним шляхом виставити це як сімейну "образу" і припустити, що герцогиня дивним чином хотіла бути безіменною в свідоцтві про народження своєї дитини або будь-якому іншому юридичному документі, було б просто смішно, якби це не було так огидно", - додав представник.

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Автор: УНІАН