Користувачі мережі заявили, що зіркове подружжя намагається всидіти на двох стільцях.

Російська співачка Альбіна Джанабаєва вважає за краще відмовчувати про війну, а щоб не провокувати людей, навіть "забила" на свої соціальні мережі. Останнім часом вкрай рідко можна побачити нові фотографії знаменитості, які вона постить.

Однак сховатися від незадоволених росіян їй все ж не вдалося. Вони атакували її в коментарях під старими фото і наполегливо попросили забратися з країни.

Причиною такої агресії з боку земляків стало те, що нещодавно Валерій Меладзе на концерті в Дубаї прошепотів "Героям слава!". Зрозуміло, і він отримав свою порцію хейта. Тому пізніше боягузливо поспішив виправдатися за свої слова, назвавши війну конфліктом, а українців і росіян - улюбленими народами.

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Що пишуть користувачі мережі Джанабаєвій

"Меладзе, геть з Росії, до Бандери, на вихід"

"Валіть з країни зі своїм чоловіком, такі як ви тут не потрібні"

"Коли заспіваєте українською?"

"І вашим, і нашим - і заспіваємо, і станцюємо"

"Сподіваємося, це твоє останнє фото, зроблене в Росії! Геть звідси"

"Ну, коли ж ця вся меладзовська фігня залишить Росію?"

"На фронт цю парочку. Разом з братом масоном чортовим"

Валерій Меладзе та його позиція щодо війни в Україні

24 лютого Меладзе одним з перших засудив повномасштабне вторгнення в Україну і закликав зупинити кровопролитну війну. За це він став забороненим артистом в РФ.

Однак пізніше стало відомо, що він все ж виступає в країні-агресорі. Ймовірно, диктатор Путін дав артисту шанс реабілітуватися. Після цього Меладзе менше говорив про війну, та й взагалі перестав називати повномасштабне вторгнення війною.

Нещодавно він виступив на концерті в Дубаї, де відповів на "Слава Україні!" У Росії його захейтили за фразу "Героям слава!" і навіть зажадали позбавити артиста громадянства. В результаті боягузливий грузин виправдався за свої слова.

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