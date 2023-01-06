Російська співачка Альбіна Джанабаєва вважає за краще відмовчувати про війну, а щоб не провокувати людей, навіть "забила" на свої соціальні мережі. Останнім часом вкрай рідко можна побачити нові фотографії знаменитості, які вона постить.
Однак сховатися від незадоволених росіян їй все ж не вдалося. Вони атакували її в коментарях під старими фото і наполегливо попросили забратися з країни.
Причиною такої агресії з боку земляків стало те, що нещодавно Валерій Меладзе на концерті в Дубаї прошепотів "Героям слава!". Зрозуміло, і він отримав свою порцію хейта. Тому пізніше боягузливо поспішив виправдатися за свої слова, назвавши війну конфліктом, а українців і росіян - улюбленими народами.
Що пишуть користувачі мережі Джанабаєвій
- "Меладзе, геть з Росії, до Бандери, на вихід"
- "Валіть з країни зі своїм чоловіком, такі як ви тут не потрібні"
- "Коли заспіваєте українською?"
- "І вашим, і нашим - і заспіваємо, і станцюємо"
- "Сподіваємося, це твоє останнє фото, зроблене в Росії! Геть звідси"
- "Ну, коли ж ця вся меладзовська фігня залишить Росію?"
- "На фронт цю парочку. Разом з братом масоном чортовим"
Валерій Меладзе та його позиція щодо війни в Україні
24 лютого Меладзе одним з перших засудив повномасштабне вторгнення в Україну і закликав зупинити кровопролитну війну. За це він став забороненим артистом в РФ.
Однак пізніше стало відомо, що він все ж виступає в країні-агресорі. Ймовірно, диктатор Путін дав артисту шанс реабілітуватися. Після цього Меладзе менше говорив про війну, та й взагалі перестав називати повномасштабне вторгнення війною.
Нещодавно він виступив на концерті в Дубаї, де відповів на "Слава Україні!" У Росії його захейтили за фразу "Героям слава!" і навіть зажадали позбавити артиста громадянства. В результаті боягузливий грузин виправдався за свої слова.