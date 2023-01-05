За словами телезірки, співак боявся давати інтерв'ю ще з 2014 року, адже не міг відкрито висловити свою позицію щодо війни Росії проти України.

Ведуча "Світського життя" Катерина Осадча відреагувала на скандал довкола співака Валерія Меладзе, який досі боїться висловити свою однозначну позицію щодо великої війни РФ проти України.

У своїх "історіях" в Instagram телеведуча обурилася тим, що багато українців полюбляють творчість Меладзе. Вона висловила сподівання, що після боягузливих заяв недогрузина це зміниться.

"Сподіваюся, що тема з Меладзе на концертах у Києві закрита назавжди? І всі шанувальники танців "мотилька" перестануть розповідати, що він за нас, і взагалі грузин", - написала Осадча.

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Також ведуча "Світського життя" навела ще один аргумент, чому українцям потрібно забути про творчість Меладзе:

"І, до речі, цей бравий грузин боявся давати інтерв'ю після 2014 року, адже виказати свою підтримку не міг. Але продовжував на убогій сцені без жодних елементів шоу збирати по кілька аншлагів поспіль, адже знаходилися українці, які сумували за ватною лірикою".

Скандал довкола Валерія Меладзе та його фрази "Героям слава!"

Нагадаємо, російський співак Валерій Меладзе виступив на корпоративі в Дубаї, де сказав "Героям слава!" у відповідь на "Слава Україні!". Після цього у Росії почалася справжня істерика - в Держдумі РФ захотіли навіть позбавити артиста громадянства та всіх звань.

Відчувши, що пахне смаженим, виконавець поспішив виправдатися за свої слова, мовляв, "близькі народи перебувають в конфлікті", а він просто хоче "згоди" між цими народами.

Згодом український шоумен Анатолій Анатоліч "розніс" Валерія Меладзе після його жалюгідних виправдань. Він назвав його "найсцикливішим грузином".

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