Юлія Мендель під час іноземних поїздок не повинна була привертати увагу, зауважила експертка.

Експерт з етикету Анна Чаплигіна назвала підібраний стиль речниці українського президента Юлії Мендель під час візиту Макрона у Парижі «професійним провалом».

Про це вона розповіла в коментарі УП. Таблоїд.

Читайте такожБіллі Айліш з новою зачіскою здивувала мережу скромним образом (фото)Вона зауважила, що під час таких іноземних поїздок Мендель як прес-секретар виконує технічну роль, а її головне завдання – не привертати увагу.

«Спідниця прес-секретаря ... була б доречна для побачення, але не для людини, яка є хоч і десятим, але лицем держави, біля кордонів якого зібрали максимум бойової техніки, і ескалація збройного конфлікту висока як ніколи», – зазначила експертка.

Підібраний атлас і шовк підкреслюють жіночі принади, а напівпрозорі тканини типу шифону та органзи натякають на бажання бути побаченим: «Завдання прес-секретаря - розбурхувати сексуальну фантазію?!»

«Сонцезахисні окуляри - це сонцезахисні окуляри, а не обруч на голову або підвіска на шию. Потрібно увімкнути голову і зробити одне маленьке зусилля - не на воріт одягу повісити окуляри, а хоча б в руці тримати. Але навіщо вони взагалі були потрібні не охоронцеві, не снайперу – питання», – додала Чаплигіна.

Після появи Мендель перед журналістами у Франції одяг речниці Зеленського розлетівся на меми та викликав шквал жартів. Сама ж прес-секретарка президента обмежила коментарі в Instagram.

На зауваження користувачки в соцмережі, що стиль активно обговорюють у ЗМІ, Мендель відповіла: «Я для цього нічого не робила».

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Автор: Яна Ставська