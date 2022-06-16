Володимир Остапчук дав відверте інтерв'ю, в якому розповів про стосунки з Кіркоровим.

Вже давно не секрет, що в російському шоу-бізнесі є багато артистів нетрадиційної орієнтації. До їх числа приписують Миколу Баскова, Андрія Малахова, Філіпа Кіркорова та багатьох інших. При цьому всі вони приховують свою орієнтацію і навіть прикриваються шлюбами з жінками.

Український шоумен і телеведучий Володимир Остапчук дав відверте інтерв'ю Славі Дьоміну, в якому розповів, що спілкувався з Філіпом Кіркоровим. Більш того, одного разу вони зустрілися за кордоном і провели дружню вечерю.

Дьомін запитав, чи виявляв Кіркоров більш романтичну увагу до Остапчука. Володимир відповів, що російський співак писав йому в соціальних мережах і навіть відправляв скріншоти голосування за його пару, коли Остапчук брав участь в "Танцях з зірками".

Слава пожартував, що це і були "підкати" з боку Кіркорова, але Володимир твердо відповів, що вони цю тему безпосередньо не обговорювали.

"Мені б хотілося думати, що він (Кіркоров, - УНІАН) побачив у мені чоловіка, з яким хотів би провести вечір. Мені це гріє душу. Але я не такої орієнтації. Я люблю жінок", - сказав Остапчук.

Нагадаємо, раніше Володимир Остапчук та Олексій Суханов поскандалили у прямому ефірі через російські пісні.

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