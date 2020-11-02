Зірка знялася у чуттєвій фотосесії, показавши обличчя з ніжним макіяжем.

Турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі, відома за роллю Роксолани в популярному серіалі "Величне століття", поділилася з шанувальниками серією нових знімків, на яких відображена в стильному кольоровому луці.

Читайте такожАкторка популярного в Україні телесеріалу змінилася до невпізнання після "уколів краси"На фото 36-річна актриса зображена з зібраним волоссям і ніжним макіяжем, на губах видно рожевий блиск. На акторці одягнена кольорова блуза з квітковим принтом і рожеві штани.

Автором фотосесії став німецький фотограф Кріс Гонц. Фотосет було знято в берлінській фешн-студії Paris44.

Шанувальники акторки прийшли у захват від її "теплого" образу і засипали зірку компліментами.

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Автор: Ірина Погоріла