У декреті актриса продовжує ділиться з шанувальниками студійними знімками.

Турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі 8 січня народила другу дочку, яку назвала Лілі Коі, але при цьому не забуває активно вести сторінку в Instagram.

Читайте такожЗірка "Величного століття" Мер'єм Узерлі народила доньку (фото)Вона публікує сторіз, в яких показує дитину, а також ділиться знімками з фотосесій.

На одному з останніх фото зірка серіалу "Величне століття " позувала в сукні сіро-чорного кольору з декольте. Актриса нанесла легкий нюдовий макіяж, який підкреслив колір її очей. Волосся Мер'єм було трохи зібране.

Фото було зроблено на берлінській студії Keyi Studio, якою керують Ізабелла Хробок і Гжегож Бачинські.

Шанувальники актриси прийшли в захват від її образу і засипали зірку компліментами.

Новини по темі

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Ірина Погоріла