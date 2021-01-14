Турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі 8 січня народила другу дочку, яку назвала Лілі Коі, але при цьому не забуває активно вести сторінку в Instagram.
Читайте такожЗірка "Величного століття" Мер'єм Узерлі народила доньку (фото)Вона публікує сторіз, в яких показує дитину, а також ділиться знімками з фотосесій.
На одному з останніх фото зірка серіалу "Величне століття " позувала в сукні сіро-чорного кольору з декольте. Актриса нанесла легкий нюдовий макіяж, який підкреслив колір її очей. Волосся Мер'єм було трохи зібране.
Фото було зроблено на берлінській студії Keyi Studio, якою керують Ізабелла Хробок і Гжегож Бачинські.
Шанувальники актриси прийшли в захват від її образу і засипали зірку компліментами.
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