Раніше він оголосив про те, що йде зі сцени.

Помер сатирик Михайло Жванецький. Йому було 86 років.

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Про це повідомляє "Дождь", посилаючись на інформацію його близьких друзів. Також звістку про смерть Жванецького журналістам підтвердив його концертний директор Олег Сташкевич.

Про смерть артиста написала й співачка Алла Пугачова на своїй сторінці в Instagram: "Ось і все. Ти пішов від нас назавжди. Непоправна втрата. Друже мій, тебе не забути.Ти завжди в моєму серці".

Раніше Жванецький оголосив про припинення публічних виступів. Ще влітку він говорив про те, що давно не виходить з дому через погане самопочуття. У зв'язку з цим він більше не може регулярно виступати на телебаченні.

Михайло Жванецький: що про нього відомо

Жванецький народився в Одесі, закінчив там інститут й отримав спеціальність інженера.

У 1960-х почав працювати з Аркадієм Райкіним у Ленінградському театрі мініатюр. Потім були сольні виступи.

Сатирик написав понад десять книг. Він — почесний громадянин Одеси, народний артист України.

Відомо, що в березні 2012 року Жванецького визнали народним артистом Росії. Також він підписав звернення російських діячів культури проти окупації Криму. Крім того, сатирик отримав орден "За внесок у розвиток культури". Цей орден йому вручив президент РФ Володимир Путін.

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Автор: Ольга Робейко