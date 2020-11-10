За словами дівчини, робота в порно дала їй фінансову незалежність.

Дочка відомого режисера Стівена Спілберга, Мікаела, розповіла про роботу в порноіндустрії.

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Про це повідомляє The Daily Beast.

"Я правда насолоджуюся своєю роботою, вона подарувала мені новий повноцінний і життєстверджуючий спосіб існування. Завдяки їй я навіть почала танцювати", - підкреслила Мікаела.

24-річна дівчина також розповіла, що робота в порно дала їй можливість стати фінансово незалежною. При цьому її батьків навіть не збентежив той факт, що молода дівчина буде займатися мастурбацією на камеру. Нагадаємо, що Мікаела була удочерена Спілбергом і актрисою Кейт Кепшоу, вона є молодшою дитиною з семи дітей кінорежисера.

Про її рішення стало відомо ще в лютому. Тоді Мікаела заявила, що буде зніматися тільки в соло-сценах.

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Автор: УНІАН